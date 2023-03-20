Depremde hayatını kaybedenler anıldı, gönüllüler onurlandırıldı





KUR’AN-I KERİM OKUNDU, DUA YAPILDI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Deprem sonrası yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterimi ile devam eden gecede Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi bir konuşma gerçekleştirdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başlayan Başkan Çiftçi, deprem sonrası yediden yetmişe herkesin özveriyle çalıştığını vurguladı.

ÇİFTÇİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan Çiftçi, “Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Binlerce canımızı kaybettik. Deprem sonrası hızlı bir şekilde arama kurtarma ekibimizi Adıyaman’a gönderdik. Hatay Defne, Antakya bölgesinde mini bir belediye kurduk. O günden bugüne kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda Hatay merkezde her gün 2500 vatandaşımıza yemek veriyoruz. Çekirdek ekibimiz orada belediyecilik hizmeti veriyor. Biz oradayken sizde burada hep birlikte deprem yaralarının sarılması adına büyük bir gayret gösterdiniz. Rabbime hamd ediyorum. Gençler Allah sizden razı olsun. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır.’’ dedi.

GÖNÜLLÜLER ONURLANDIRILDI

Başkan Çiftçi, afet koordinasyon merkezinde görev yapan gönüllü vatandaşlar ile Defne’de görev yapan belediye personeline teşekkür belgesi verirken, Adıyaman’da cana can katan Arama Kurtarma ekibine ise plaket takdim etti.

ÇİTÇİ’YE ANLAMLI HEDİYE

Gecenin sonunda Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma ekibi Lideri Hüseyin Narman, Adıyaman’da 114 saat sonra Meltem Ünsal’ı sağ kurtardıkları apartmanın enkazından çıkardıkları Türk bayrağını Başkan Çiftçi’ye takdim etti.