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Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu

Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okundu.

Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu

09 Mart 2023 Perşembe 13:57

  Bilgi Evlerinde düzenlenen programda depremde yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, afetin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek, "Asrın afeti olarak değerlendirilen bu depremde olağanüstü çalışmalar yapılarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıldı. Hayatın normale çevrilmesi için de deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bizler de sizlerin temsilcisi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesine gittik, personelimizin bir kısmıyla Hatay Defne bölgesindeyiz. Orada hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. 
  


İHA
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