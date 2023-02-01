DERS ZİLİ ETKİNLİKLERİ ALEVDE CAM BONCUK YAPIMI İLE SÜRÜYOR

Gölcük Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini faydalı geçirebilmeleri için düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, bez çanta süsleme ve alevde cam boncuk yapımı ile devam ediyor.

Gölcük Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencileri her fırsatta sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinliklerinde öğrenciler, bez çanta süsleme ve kez alevde cam boncuk yapımımı öğrendiler. Sanatçılar Sevil Adıyaman ve Meryem Cineviz tarafından verilen eğitimlere katılan öğrenciler; bez çanta yapımı ile alevde cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler.

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ YARIYIL TATİLİ

Keyifli geçen eğitimlerde eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, kendi bez çantaları ile cam boncuklarını yapmanın heyecanını yaşadılar. Yarıyıl tatillerinin hem eğlenceli hem de öğretici geçtiğini söyleyen öğrenciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.

ETKİNLİKLERE KAYITLAR SÜRÜYOR

Etkinlikler kapsamında; 2 Şubat Perşembe günü makrome anahtarlık ve 3 Şubat Cuma günü ise arkadaş bileklik yapımı atölyelerinde öğrenciler; eğlenceli ve öğretici zaman geçirecekler. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinliklerine katılmak isteyen öğrenciler “0549 735 26 94” numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabilirler.