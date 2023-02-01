İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DERS ZİLİ ETKİNLİKLERİ ALEVDE CAM BONCUK YAPIMI İLE SÜRÜYOR

Gölcük Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini faydalı geçirebilmeleri için düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, bez çanta süsleme ve alevde cam boncuk yapımı ile devam ediyor.

DERS ZİLİ ETKİNLİKLERİ ALEVDE CAM BONCUK YAPIMI İLE SÜRÜYOR

01 Şubat 2023 Çarşamba 16:25

 

Gölcük Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencileri her fırsatta sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinliklerinde öğrenciler, bez çanta süsleme ve kez alevde cam boncuk yapımımı öğrendiler. Sanatçılar Sevil Adıyaman ve Meryem Cineviz tarafından verilen eğitimlere katılan öğrenciler; bez çanta yapımı ile alevde cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler.

 

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ YARIYIL TATİLİ

Keyifli geçen eğitimlerde eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, kendi bez çantaları ile cam boncuklarını yapmanın heyecanını yaşadılar. Yarıyıl tatillerinin hem eğlenceli hem de öğretici geçtiğini söyleyen öğrenciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.

 

ETKİNLİKLERE KAYITLAR SÜRÜYOR

Etkinlikler kapsamında; 2 Şubat Perşembe günü makrome anahtarlık ve 3 Şubat Cuma günü ise arkadaş bileklik yapımı atölyelerinde öğrenciler; eğlenceli ve öğretici zaman geçirecekler. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinliklerine katılmak isteyen öğrenciler “0549 735 26 94” numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabilirler.

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GölcükEğitim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SMARTNET Komite Toplantısı GTÜ’de Yapıldı SMARTNET Komite Toplantısı GTÜ’de Yapıldı
YEDEP’te 2023 yılında 15 milyon TL destek YEDEP’te 2023 yılında 15 milyon TL destek
Atıklar çevreyi kirletmeyecek çiftçinin toprağını besleyecek Atıklar çevreyi kirletmeyecek çiftçinin toprağını...
Kocaeli’nin değerlerinden Amir Ateş’e saygı gecesi Kocaeli’nin değerlerinden Amir Ateş’e saygı...
Bir Yıda 226 Madalya 39 Kupa Bir Yıda 226 Madalya 39 Kupa
Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

SMARTNET Komite Toplantısı GTÜ’de Yapıldı
GTÜ' nün proje ortakları arasında yer aldığı inovasyon ve girişimcilik projesi SMARTNET' in Komite Toplantısı...

Haberi Oku