"Desteklerimiz verimli ürünlere dönüştü”



Kandıralı ve Döngelli çiftçilere karpuz tohumundan fidan desteğine, süt soğutma tankından tavukçuluğa, yem bitkisi tohumundan modern sera yapımına kadar birçok alanda destek verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, kırsal kalkınmanın önemini bir kez daha vurgularken, “Topyekûn bir üretim seferberliğiyle Kocaeli’yi tarımda da hayvancılıkta da bölgesel bir yatırım merkezi yapmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın üretim kapasitesine, yeterliliğine ve çalışkanlığına bizler inanıyoruz. Tarımda üretimin alt yapısına dönük tüm adımlarımızı atıyoruz. Ürüne dönük desteklerimiz, Kocaeli’nin her noktasında çiftçimizle buluşuyor. Bununla birlikte Bakanlığımız ile tarımda inovasyona inanıyor ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

“TADANLARIN BİR DAHA VAZGEÇEMEDİĞİ KANDIRA KARPUZU”

Kandıra’nın Döngelli köyünde tarlalarda emeğini ortaya koyan vatandaşlarla sohbet eden, seralardaki ürünleri yerinde gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önümüzdeki on yılların gündemi olan Bio-güvenlik ve siber güvenliğin yanı sıra gıda güvenliğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi. “Akçakoca’nın yurdu gösterdiğimiz ilgi ve teşvikle beraber çalışkan insanıyla serpilmeye ve gelişmeye devam ediyor” diyerek açıklamarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Tadanların bir daha vazgeçemediği Kandıra Karpuzu’nun üretilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği çiftçimize verdik. Bizim kentimizde unutulmaya yüz tutan lezzetleri gün yüzüne çıkarmak gibi bir görevimizin olduğunu da inanıyoruz. Bu konuda ekiplerimizle birlikte çalışmalar ortaya koyduk. İşte bu gayretin ve emeğin karşılığını bugün Kandıralı hemşehrilerimizin emeğiyle tarlada görüyoruz” şeklinde konuştu.





“DOĞAL YOLLARLA YETİŞTİRİLEN TARIM ÜRÜNLERİNİN VERİMİ ARTIYOR”

“Kocaeli’nin önemli tatlarından biri de hiç şüphesiz Kandıra Karpuzu” diyerek ata tohum projesinin önemine değinen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemize bağlı ziraat mühendislerimizin kontrolünde Kandıra Karpuzumuz doğal olarak yetiştiriliyor. O kadar büyük bir emek var ki bu projede, kaliteli, verimli ve doğal bir karpuz için yoğun bir mesai ortaya koyuldu. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz, verilen ziraat mühendisi desteği ile üretimin tüm aşamalarını kontrol ediyor. Verdiğimiz ücretsiz danışmanlık hizmetiyle doğal yollarla yetiştirilen tarım ürünlerinin verimi artıyor, üretici daha fazla kazanıyor. Tabi bunun yanında doğal yollarla yetişen lezzetli Kandıra Karpuzunun tadına da hemşehrilerimiz ve ülkemizin farklı noktalarındaki vatandaşlarımız varıyor” ifadelerini sarf etti.





“MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YAPIYOR, BİRLİKTE BAŞARIYORUZ”

“Kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan tüm kardeşlerimizle, el ve gönül birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Tevazu, samimiyet ve gayret ile çok çalışmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsak milletimizle birlikte yapıyor, birlikte başarıyoruz. İşte bugün buradaki ürünler bunun en güzel göstergesidir. Halkımızla birlikte yürüyor, gönül sarayını hep birlikte ihya ediyoruz. Çalışmaktan, vatandaşımızla bir olmaktan, onun sesine kulak vermekten asla geri durmuyoruz. Kadirşinas milletimiz de bunu çok iyi görmektedir” diyerek açıklamalarını tamamladı.



