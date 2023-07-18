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Diliskeleli çocuklar parklarına kavuştu

Dilovası Belediyesi; ilçede yaptığı çocuk oyun parkları ve yeşil alan çalışmalarına bir yenisini daha eklendi.

Diliskeleli çocuklar parklarına kavuştu

18 Temmuz 2023 Salı 16:09

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan ve Diliskelesi Mahallesi sakinlerinin talebi olan çocuk oyun parkı hizmete açıldı. Diliskelesi Mahallesi 720. Sokakta bulunan yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine kurulan parkta; 960 m2 yeşil alan, 300 m2 oyun ve spor alanı, 700 m2 yürüme yolu sert zemin şeklinde yapıldı.  

Çocuk oyun ve spor alanı içerisinde ise; 3 kuleli oyun grubu, 2’li tahterevalli, 2’li salıncak, 6’lı dış mekan spor aleti, 12 adet japon çatılı kamelya, 15 adet döküm bank ve 12 adet çöp kovası yer aldı. 

ÇOCUKLARIMIZ AİLELERİ İLE EĞLENEBİLECEKLER 

Geleceğin teminatı olan çocuklara ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Diliskelesi Mahallemizde bulunan boş arazimizi en iyi şekilde değerlendirerek seçim sürecinde çocuklarımıza ve Diliskelesi Mahallesi halkına vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirdik. Çocuklarımızın boş zamanlarında enerjilerini atabilecekleri birlikte eğlenebilecekleri özellikle ailelerin çocuklarını eğlendirebilecekleri, ayrıca yetişkinlerinde gönül rahatlığı ile sporlarını yapabileceği bu parkları ilçemizde her geçen gün çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi. 

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