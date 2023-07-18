Diliskeleli çocuklar parklarına kavuştu

Çocuk oyun ve spor alanı içerisinde ise; 3 kuleli oyun grubu, 2’li tahterevalli, 2’li salıncak, 6’lı dış mekan spor aleti, 12 adet japon çatılı kamelya, 15 adet döküm bank ve 12 adet çöp kovası yer aldı.
ÇOCUKLARIMIZ AİLELERİ İLE EĞLENEBİLECEKLER
Geleceğin teminatı olan çocuklara ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Diliskelesi Mahallemizde bulunan boş arazimizi en iyi şekilde değerlendirerek seçim sürecinde çocuklarımıza ve Diliskelesi Mahallesi halkına vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirdik. Çocuklarımızın boş zamanlarında enerjilerini atabilecekleri birlikte eğlenebilecekleri özellikle ailelerin çocuklarını eğlendirebilecekleri, ayrıca yetişkinlerinde gönül rahatlığı ile sporlarını yapabileceği bu parkları ilçemizde her geçen gün çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi.