Diliskeleli çocuklar parklarına kavuştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan ve Diliskelesi Mahallesi sakinlerinin talebi olan çocuk oyun parkı hizmete açıldı. Diliskelesi Mahallesi 720. Sokakta bulunan yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine kurulan parkta; 960 m2 yeşil alan, 300 m2 oyun ve spor alanı, 700 m2 yürüme yolu sert zemin şeklinde yapıldı.

Geleceğin teminatı olan çocuklara ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Diliskelesi Mahallemizde bulunan boş arazimizi en iyi şekilde değerlendirerek seçim sürecinde çocuklarımıza ve Diliskelesi Mahallesi halkına vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirdik. Çocuklarımızın boş zamanlarında enerjilerini atabilecekleri birlikte eğlenebilecekleri özellikle ailelerin çocuklarını eğlendirebilecekleri, ayrıca yetişkinlerinde gönül rahatlığı ile sporlarını yapabileceği bu parkları ilçemizde her geçen gün çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi.



