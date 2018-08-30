Diliskelesi Gençlik Derneği 1. Yılını Kutladı

Dilovası Diliskelesi Mahallesi Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Dilovası MHP İlçe Başkanı Cihan SEVİNÇ, Dilovası İyi Parti İlçe Başkanı Emin YILDIZ, Ak Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre SARICA ve mahalle sakinleri katıldı.

GENÇLİĞİN SESİ OLACAĞIZ

Diliskelesi Gençlik Derneği Başkanı Ramazan Dursun şölende yaptığı açılış konuşmada, bu etkinlikteki amaçlarının ilçe halkının kaynaşmasını sağlamak, güncel hayatta gençlerin yaşadığı sorun ve stresten bir nebzede olsa uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Dursun “ kuruluş amacımız, topluma kaliteli bir gençlik kazandırmada katkı sunmak. Gençler için, ilçemiz için, mahallemiz için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Biz birilerinin sesi değil, gençliğin sesi için bu yola çıktık. Programımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim.”dedi