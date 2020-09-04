Dilovalı kursiyerler belgelerini aldılar

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Meclis üyeleri, Birim Müdürleri, DNB Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Belge dağıtım töreni sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. İstihdamın artırılmasının Dilovası’nın öncelikli ihtiyaçlarından olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belge dağıtım töreninde yaptığı açıklama da “Seçim sürecinde işsizliğin ortadan kaldırılması için çalışacağımızı taahhüt etmiştik. Göreve gelir gelmez İstihdam Müdürlüğümüzü oluşturarak, elimizden geldiğince işsiz vatandaşlarımızın iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın vasfına göre işe yerleştirilmesine önem veriyoruz. Vasfı olmayan vatandaşlarımızın da açtığımız meslek kursları ile meslek sahibi olmaları içinde çalışıyoruz. İstihdam Müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ

Geçen süreçte birçok Dilovalı kardeşimizi çeşitli fabrikalara yönlendirdik. Kimileri çalışma şartlarını kabul etmezken kimileri de üstün başarılar göstererek bizleri mutlu etmiştir. Bugünde daha önce başlattığımız Mesleki Yeterlilik Kursuna başvuran ve mesleği olupta belgesi olmayan vatandaşlarımızın belge sahibi olmaları için bir araya geldik. 240 hemşerimize Mesleki Yeterlilik Belgesi dağıtacağız. Vatandaşlarımızın meslek sahibi olabilmesi için katkı sunuyoruz Gerek Belediye olarak kendi imkânlarımızla gerekse OSB ve Sanayicilerimizin okullarımızda meslek eğitimleri için çeşitli atölyeler açmaya devam ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir diyerek eğitime önem veriyoruz. Tüm okullarımızda Zeka oyunları sınıfı, Robotik Kodlama sınıfları ve Montesorri sınıfları açılıyor. Eksik kalan okullarımız var onları da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile bitiriyoruz. Bu vesile ile Tahir Büyükakın Başkanımıza ve ekibine, çalışmalarımızda her daim destek olan AK Parti Dilovası İlçe Başkanımız Osman Akbulut ve ekibine, birim müdürlerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Şayir’in ardından Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya gelen kursiyerlere belgeleri verildi. Törende Kaynakçı 80 kişi, Kalıpçı 30 kişi, Demirci 10 kişi, Vinççi 20 kişi, Makine Bakımcı 20 kişi, Seramikçi 20 kişi, Boyacı 30 kişi, Sıvacı 30 kişi belgelerine kavuştu.





