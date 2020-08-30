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Dilovalıları sevindiren haber

Dilovası’na ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak yeni güzergah düzenlemesinin müjdesi geldi. Dilovalılar artık Yavuz Sultan Selim Caddesi’nden her yere ulaşabilecekler.

Dilovalıları sevindiren haber

30 Ağustos 2020 Pazar 16:19

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası D100 karayolu üzerinden geçen 300, 301, 306 ve 500 hatlı seferler, bundan sonra Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne girerek Dilovalılara büyük kolaylık sağlayacak. Yeni güzergâh uygulaması 01 Eylül Salı günü itibari ile hayata geçecek. 

SEFERLER YENİDEN DÜZENLENDİ 

300 HATTI; Umuttepe’den gelerek Dilovası Yavuz Sultan Selim Caddesi’nden Dilovası Merkez’e gelip, ardından Gebze’ye gidecek. 

500 HATTI; Hereke’den kalkacak Dilovası Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne girecek ardından Darıca Farabi Hastanesi’ne gidecek. 

301 HATTI; Hereke’den gelecek, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve sonra Gebze’ye, 

306 HATTI; Diliskelesi’den gelecek Eynerce kavşağı’ndan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne girecek daha sonra Bağdat Caddesi, Kaymakamlık ve Dilovası Devlet Hastanesi’ne gidecek. 

308 HATTI; Pandemi sürecinde seferleri durdurulan ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek 308 hattı Tavşancıl’dan kalkacak Yavuz Sultan Selim Caddesinden Gebze’ye gidecek. 

KOCAELİ’NİN ÖNEMLİ NOKTALARINA TEK VASITA İLE ULAŞILACAK 

Dilovalılar’a ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak yeni güzergah düzenlemesi hakkında açıklama yapan Başkan Şayir, “İlçemizin önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusunda yaptığımız görüşmeler sonrası halkımız Kocaeli’nin önemli noktalarına artık daha kolay ulaşım sağlayabilecek. Belirlenecek duraklar ve yapılacak yeni duraklarla halkımız artık D100 yolu kenarında zorlu koşullarda beklemeyecekler. 

HERŞEY HALKIMIZ İÇİN 

“Yükselen Şehir Dilovası” sloganı ile çıktığımız yolda ilçemizin ve halkımızın sorunları tek tek çözülmeye başlandı. İlçemizin gelişim ve yükseleşi devam edecek. Herşey halkımız için” dedi. 

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