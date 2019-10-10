Dilovası 2020 Bütçesi Onaylandı

Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti.

BAŞKAN ŞAYİR SERT ÇIKTI

Belediye meclis toplantı salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündeminde yer alan Barış Pınarı harekatına da değinerek Türkiye’nin güvenliği ve ülkemizin bekası için yapılan operasyonla ilgili olarak Mehmetçiğe başarılar dilerken, söz konusu vatan olunca tek vücut olmanın birlik olmanın önemli olduğunu Dilovası’nda da bu birlikteliği görmenin mutluluğunu yaşadığını söylemesinin ardından muhalefet meclis üyeleri ile sözlü tartışma yaşandı.

Muhalefet meclis üyesi Metin Dalgalı yapılan operasyonun bir savaş olduğunu ifade ederek savaşın kimseye bir şey kazandırmayacağını savaş istemediklerini, “Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca Ak Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler” demesinin üzerine Başkan Şayir bunun bir savaş olmadığını ülkemizin sınırlarını korumak için güvenlik koridoru oluşturduğunu belirtmesinin üzerine tartışma yaşandı.

BÜTÇE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Tartışmanın ardından Gündemde yer alan 9 gündem maddesi ve Bütçe ile ilgili maddelerin tek tek oylandığı meclis oturumunda Dilovası Belediyesi 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.