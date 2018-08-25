Dilovası Bayramlaştı

Kent Bayramlaşma törenine; Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Ak Parti Kocaeli İl Başkan yardımcısı Mustafa Yıldıztekin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fazıl Korkmaz, , daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin kısa bir selamlama konuşması yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar; "Kurban Bayramı, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatıdır. Kurban Bayramı’nı sevginin ve kardeşliğin, milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini temenni ediyorum. Ülkemizin büyümesinden gelişmesinden rahatsız olanların ettiği zulümler inşallah kısa sürede son bulacak ve ülkemiz emin adımlarla hedeflerine doğru yol alacaktır. Yeterki bu millet birlik ve beraberliğinden ödün vermesin. Biz kenetlendikçe daha da büyüyoruz.

Bir kez daha Dilovalı hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise bayramların birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı günler olduğunu ifade ederek “Güven ve huzur içerisinde ülkemizde bayramı yaşarken, dünyanın başka coğrafyalarında Müslümanlar zulüm görerek bayramı bayram tadında yaşayamamaktadırlar, Rabbim bizlere mutlu, huzurlu bayramlar nasip etsin. Hepinizin bayramını tebrik ederim.” dedi.

Dilovası Kaymakam Mustafa Asım Alkan yaptığı konuşmalarda şu ifadelere yer verdi; "Bayramlar birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın en güzel göstergeleridir. Sevginin ve kardeşliğin pekiştiği, küskünlüklerin son bulduğu, huzurun arttığı en güzel günlerimizdir. Tüm İslam âleminde ki kardeşlerimizin acılarını son bulmasını temenni ediyor. Devlet ve millet el ele güzel bir bayram geçirmemizi diliyorum."dedi.