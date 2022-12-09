Dilovası Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Dilovası Belediyesi önünde yapılan törenle hizmete alınan araçlar, belediyenin çeşitli hizmet birimlerinde kullanılacak.

Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı açıklamada, araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "42 milyon öz kaynaklarımızla bugün 16 hizmet aracını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Biz bugün bir yıllar sonrasını düşünüyoruz. Biz hepimiz vatanseveriz bizler çocuklarımızı katma değerli ürünler yapmaya teşvik ediyoruz. Sadece günü kurtarmak için uğraşmamak lazım, ülkemizi ileriye taşımak için cesur adımlar atmamız lazım. Saymakla bitmeyen hizmetlerimiz için tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay da bu önemli hizmet araçlarını ilçeye kazandıran büyük bir özveri ile görev yapan çalışkan Belediye Başkanı Şayir'i ve ekibi kutladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl yoğun bir kış yaşadık. Büyükşehirimizin organizasyonu ve büyük katkıları ile önemli çalışmalara imza atmıştık. Bugün hizmete girecek olan makineler ve hizmet araçları ile daha etkili görevler yapılacağına inanıyorum. Her nefes alışverişimizde sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. Belediye Başkanımıza da eğitime verdiği destekten ve her platformda gündeme getirmesinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA