Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan yardım kampanyası

Elazığ’da önceki gün yaşanan deprem felaketi sonrası tüm yurtta seferberlik başlatılırken, Dilovası Belediyesi’nde Elazığ’da ki vatandaşlar için Dilovası Kızılay ile birlikte yardım kampanyası başlattı.

Elazığ’da yaşan deprem sonrası son belirlemelere göre 30 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1500’ün üzerinde vatandaşımız yaralanmış, yüzlerce ev yıkılmış ve vatandaşlar sokakta kalmıştı. Yaşanan 6,8’li deprem faciasından sonra tüm yurtta başlatılan yardım kampanyalarına Dilovası Belediyesi ve Kızılay Dilovası Şubesi de destek amaçlı kampanya başlattılar.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Elazığ’da ki mağdur vatandaşlar için başlattığı kampanya da kışlık giyecek, battaniye ve gıda yardımı başlatırken, destek olmak isteyen vatandaşların 27 Ocak Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’ne ulaştırmaları istendi.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Elazığ ilimizde ne yazık ki üzücü bir deprem faciası yaşanmıştır. Oradaki vatandaşlarımız için gün birlik olma günüdür. Vatandaşlarımızın yaralarını sarma günüdür. Biz Dilovası olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız, Devlet büyüklerimizin Yardıma ihtiyaç olmadığını söylemlerine rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine biz kampanya başlattık. İnşallah Pazartesi günü topladığımız yardımları Elazığ da ki vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Elazığlı hemşerilerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.