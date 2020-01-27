banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan yardım kampanyası

Elazığ’da önceki gün yaşanan deprem felaketi sonrası tüm yurtta seferberlik başlatılırken, Dilovası Belediyesi’nde Elazığ’da ki vatandaşlar için Dilovası Kızılay ile birlikte yardım kampanyası başlattı.

Dilovası Belediyesi ve Kızılay'dan yardım kampanyası

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:31

Elazığ’da yaşan deprem sonrası son belirlemelere göre 30 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1500’ün üzerinde vatandaşımız yaralanmış, yüzlerce ev yıkılmış ve vatandaşlar sokakta kalmıştı. Yaşanan 6,8’li deprem faciasından sonra tüm yurtta başlatılan yardım kampanyalarına Dilovası Belediyesi ve Kızılay Dilovası Şubesi de destek amaçlı kampanya başlattılar.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Elazığ’da ki mağdur vatandaşlar için başlattığı kampanya da kışlık giyecek, battaniye ve gıda yardımı  başlatırken, destek olmak isteyen vatandaşların 27 Ocak Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’ne ulaştırmaları istendi.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR   

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Elazığ ilimizde ne yazık ki üzücü bir deprem faciası yaşanmıştır. Oradaki vatandaşlarımız için gün birlik olma günüdür. Vatandaşlarımızın yaralarını sarma günüdür. Biz Dilovası olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız, Devlet büyüklerimizin Yardıma ihtiyaç olmadığını söylemlerine rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine biz kampanya başlattık. İnşallah Pazartesi günü topladığımız yardımları Elazığ da ki vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Elazığlı hemşerilerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.   

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıYardımDepremKampanyaBirlik Günü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracağız’ ‘Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracağız’
Çayırova’dan deprem bölgesine yardım kampanyası Çayırova’dan deprem bölgesine yardım kampanyası
Dilovası Belediyesi’nden et denetimi Dilovası Belediyesi’nden et denetimi
7 bin 500 kişiye eğitim 7 bin 500 kişiye eğitim
Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz’ Bıyık: ‘Biz büyük bir aileyiz’
Sorunlara Whatsapp'lı çözüm Sorunlara Whatsapp'lı çözüm
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

‘Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracağız’
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği Gönül Buluşması programına...

Haberi Oku