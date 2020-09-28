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Dilovası Belediyesinden 13 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

Dilovası Belediyesince ilçedeki yaklaşık 13 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Dilovası Belediyesinden 13 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

28 Eylül 2020 Pazartesi 15:27

Hasan Ali Yücel İlkokulunda düzenlenen programa Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay katıldı.

Şayir, burada yaptığı konuşmada, Dilovası'nda yaklaşık 13 bin öğrenci olduğunu belirterek, öğrencilere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye yardımı yaptıklarını söyledi.

Çocukların vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetişmesinin ve devletin onların yanında olduğunu hissettirmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şayir, "Devletimiz zaten her dönem kitap yardımı yapıyor, katkı olarak çorbada tuzumuz olsun diye kırtasiye yardımlarını da biz yaptık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere kırtasiye malzemelerinin olduğu paketler dağıtıldı.










AA
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