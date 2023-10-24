Dilovası Belediyesi'nden 25 milyonluk yatırım

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile spora 25 milyonluk yatırım daha geliyor.

Dilovası'nda üç mahallesine; Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Dilovası Belediyesi işbirliği ile kapalı halı saha tesisleri kazandırılacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in gençlere ve spora verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana gençlerin spor yapabilmeleri için ilçeye önemli tesisler kazandıran Başkan Şayir; şimdi de Kayapınar, Köseler ve Demirciler Mahallelerine yapılacak Kapalı Halı Saha Tesisleri için kolları sıvadı.





25 MİLYONA MAL OLACAK

Dilovası Belediyesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak olan tesislerin maliyeti 25 milyon lirayı bulacak. Tesisler içerisinde halı saha, soyunma odaları, yönetim odası ve kafeterya yer alacak.





SPOR İLE YÜKSELEN ŞEHİR

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Gençlerimize sözünü verdiğimiz halı saha ve sosyal tesislerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hedefimiz “Spor ile Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle yeni tesislerimizde de maçlar yapacağız” dedi.





ŞAYİR’DEN TEŞEKKÜR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'nda üç mahalleye yapılacak kapalı halı saha tesislerine desteklerinden dolayı Makineciler OSB Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.