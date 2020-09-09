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Dilovası caddeleri ışıl ışıl olacak

İlçeye değer katacak çalışmalara imza atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de Bağdat Caddesi’nden başlayarak Dilovası Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan yolun aydınlatma çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.

Dilovası caddeleri ışıl ışıl olacak

09 Eylül 2020 Çarşamba 15:23

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim sürecinde sözünü verdiği caddelerin yenilenmesi ve aydınlatılarak ilçeye yeni değer kazandırılması projesinin startını verdi. Geçtiğimiz aylarda Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından aydınlatma çalışmalarıda tamamlanmış ve büyük beğeni almıştı. Sonra aydınlatma çalışmalarının kazanan çalışmanın şimdi de Dilovası girişi olan Bağdat Caddesi’nin başından başlayarak Dilovası Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan aydınlatılarak yeni görünüme kavuşması için start verildi. 

BAŞKAN ŞAYİR İNCELEDİ 

Başkan Şayir, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyeleri ile çalışmayı inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şayir yaptığı açıklama da “Seçim beyannamemizde halkımıza söz vermiştik. İlçemizin değer kazanması adına ne gerekiyorsa yapacağız demişti. İlk çalışmasını yaptığımız Yavuz Sultan Selim Caddesi halkımızca büyük beğeni toplamıştı. Bu çalışmayı Bağdat Caddesi’nin başından Dilovası Devlet Hastanesi’nin olduğu kısma kadar devam ettirerek ilçemizin bu önemli caddesini de ışıl ışıl yaparak güzel bir görünüme kavuşturmak için start verdik. 

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK 

Tüm gayemiz ilçemize değer katmak. Bağdat Caddemiz’i daha da modern hale getirecek projemize olan katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum. Yükselen Şehir Dilovası’nın güzel geleceği için Dilovamız’a hayırlı olsun inşallah. Bu caddemizin ardından çalışmalarımız İstiklal Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi’nde de devam edecektir” dedi. 





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