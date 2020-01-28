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Dilovası, depremzedeler için seferber oldu

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından Dilovası'nda toplanan ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Dilovası, depremzedeler için seferber oldu

28 Ocak 2020 Salı 13:40

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çağrısı ile kısa sürede toplanan iki Tır ihtiyaç malzemeleri dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6,8’lik deprem sonrası yaşanan felaketin ardından dört gün geçmesine karşılık onlarca ev yıkılmış, 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1600’ün üzerinde vatandaşımızda yaralanmıştı. Depremin ardından tüm yurtta büyük bir seferberlik başlatılırken, Elazığ ve Malatya’da ki yaşanan felakete duyarsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Kızılay Şubesi ile birlikte hareket ederek Elazığ ve Malatya’da ki mağdur vatandaşlar için gıda ve ihtiyaç malzemesi toplanması çağrısında bulunmuştu.

DİLOVALILARDAN BÜYÜK DESTEK

Kısa sürede sosyal medyada ve belediye anonslarından yapılan çağrıya yüzlerce vatandaştan ve kurumlardan büyük destek geldi.  Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’ne akın eden vatandaşlar yardım malzemelerini belediye personeli ve Kızılay yetkililerine teslim ettiler. Belediye ve Kızılay ekipleri tarafından toplanan yardım malzemeleri kutular haline toplanarak iki Tır’a yerleştirildi.

BİR ARAYA GELDİLER

Toplanan yardım malzemelerinin uğurlama törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, belediye meclis üyeleri, Kızılay Dilovası Şube Başkanı Süleyman Ok, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DİLOVASI HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Düzenlenen uğurlama töreninde Dilovası halkına duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Şayir, “Allah bize bir daha böyle acıları yaşatmasın inşallah. Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin ardından devletimiz ve milletimiz kenetlenmiş, Elazığ ve Malatya halkının yanında olmuştur. Bizde Dilovası halkı olarak Elazığ ve Malatya’da ki hemşerilerimizin bir nebze de olsa acılarını dindirmek için onları bu kış günde yalnız bırakmamak için gıda ve ihtiyaç malzemeleri konusunda destek olmak istedik. Kadirşinas Dilovalı hemşerilerim çağrımıza kısa sürede çok güzel destekler sunmuştur. ‪Dilovası halkının destekleri ile depremzedeler için toplanan 2 Tır yardım Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere yola çıkartıyoruz. ‪Katkı sağlayan, destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

DUALARLA UĞURLANDILAR

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde toplanan ve Tır’lara yüklenen ihtiyaç malzemeleri dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya’da bulunan Afet Koordinasyon Merkezlerine uğurlandı.

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