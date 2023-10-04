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Dilovası Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Dilovası Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti

04 Ekim 2023 Çarşamba 14:24

Dilovası Belediyesi olağan Ekim ayı meclis toplantısı; meclis üyelerinin katılımı ile Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yoklamanın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

DİLOVASI’NA YATIRIM YAPAN KAZANIR

Başkan Şayir, “Geçtiğimiz ay Ankara temaslarımızda ziyaret ettiğimiz Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve ekibiyle Tavşancıl Tarihi evlerimizin hayata kazandırılması çalışması hakkında görüşmelerimiz oldu. Son durum hakkında bilgiler verdik. Bakanımız memnuniyetini dile getirdi. Bakanımız çalışmamıza 35 milyonluk katkının sağlanması konusunda söz verdi. Bu bütçe sokak güzelleştirmeleri konusunda harcanacaktır. Arkadaşlarımız çalışmalara başladı. İhalesi yakında gerçekleşecektir. Kocaeli, sanayi kenti, bilim, kültür, sanat kentidir. Ancak burada Dilovası’nın ayrı bir yeri vardır. Dilovası, jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle önemli bir ilçedir. Dilovamız günden güne marka olma yolunda ilerliyor. Tavşancıl evlerimiz bizi daha çok marka haline getirecektir. Tarihi Tavşancıl evlerimiz Kocaeli’de ve Türkiye’de bizi en güzel şekilde duyuracaktır. Sanayi, tarih ve kültür kenti yolunda ilerleyen ilçemize yatırım yapan kazanır” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından bir önceki meclis tutanağı okunarak oylandı. Daha sonra ise gündem de yer alan 2024 yılı mali bütçesinin kararnamesinin görüşülmesi, 2024 yılı analitik bütçe taslağının görüşülmesi, birimler arası bütçe aktarımı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tadilatının görüşülmesi, Diliskelesi Mahallesi 585 ada 1 parsel imar uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi, Orhangazi mahallesi 106 ada 7 parselde hisse satın alınması veya takası maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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