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Dilovası Eynerce Kavşağı’nda sona yaklaşılıyor

“Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu” projesinde bağlantı yolu inşa edildi ve çalışma yapılan bölgelerde asfaltlama yapıld.

Dilovası Eynerce Kavşağı'nda sona yaklaşılıyor

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:32

Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje inşasında sona yaklaşıyor. Eynerce Kavşağı’ndan ilçeye giriş çıkış yapacak olan araçlara nefes aldıracak projede, dönel kavşak inşa edildi ve yan yol olarak kullanılacak olan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kavşak arasındaki bağlantı yolu inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamındaki çalışmaları 2020 Ocak ayının sonuna bitirmeyi hedefliyor.  

 

ASFALT SERİMİ YAPILDI

Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, inşa edilen dönel kavşağın, çalışma yapılan kavşak yollarının ve bağlantı yolunun asfalt serimini gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kaldırım ve aydınlatma imalatları yapılacak. Tabela dikimleri ve yol çizgileri çizilecek.

 

BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDEN YAN YOLA GİRİŞ YAPILACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı proje çalışmaları kapsamında Eynerce Kavşağı’nın Kuzeyine dönel kavşak inşa etti. Dilovası ilçe merkezine girecek olan araçlar, dönel kavşağı kullanarak bağlantı yolu üzerinden yan yol olarak kullanılacak Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne giriş yapabilecek. Yapılan çalışma ile ulaşımın hızlanması ve vatandaşların memnuniyetinin kazanılması hedefleniyor.






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