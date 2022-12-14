"Dilovası Gençleri Sporla Buluşuyor" Projesi başlıyor

"Işıklarımız sönmesin, salonlarımızın kapısı kapanmasın" sloganıyla hazırlanan proje için Dilovası Kaymakamlığı'nda işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Kaymakam Metin Kubilay, yaptığı konuşmada, projeyle gençlerin ve çocukların sporda buluşmalarını istediklerini belirtti.

Gençleri, milli ve manevi değerlerle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kubilay, "Spor salonlarımız boş kalmasın, gençlerimiz bu olanaklardan yararlansın. Öğrencilerimiz, gençlerimiz sporla tanışarak alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması, spor, kültüre konulara yöneltilerek ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eğitim bizim moral kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamza Şayir ise gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sunan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek verdiklerini, bu desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra Kaymakam Kubilay ile Belediye Başkanı Şayir tarafından protokol imzalandı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Belediye Başkan Yardımcısı Recep Karakoç da katıldı.

AA