Dilovası hızla gelişiyor:264’ncü sıradan 187’ye yükseldi!

Başkan Şayir mecliste yaptığı konuşmasında; geçtiğimiz haftalar da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın açıkladığı ilçelerimizin gelişmişlik oranları verilerine göre 2017 yılında 264’üncü sırada yer alan ilçemizin, geçtiğimiz yıl 187’inci sıraya yükseldiğini gördük.

Bu büyük bir başarıdır. Gelişmişlik düzeyimiz hızla yükseliyor. Bu verilere; yapımı başlayan millet bahçemiz, yarı olimpik yüzme havuzlarımız, Hastanemizin statüsünün değişmesi, yeni yapılan okullarımız, tarihi evlerimiz ve diğer çalışmalarımızda ilave edildiğinde başarı sıralamamız daha da yükselecektir.

DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Türkiye genelinde 973 ilçe belediyesi içerisinde ilk 200 içerisinde yer almak bizleri mutlu etti. İnşallah yapımı devam eden projelerimizin de hayata geçmesiyle Türkiye’de gelişmişlik oranı en yüksek ilçeler arasında daha iyi yerlere gelmeye devam edeceğiz. Bu başarımıza vesile olan çalışma arkadaşlarımıza, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.