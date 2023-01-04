İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası hızla gelişiyor:264’ncü sıradan 187’ye yükseldi!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı gelişmiş ilçeler listesinde Dilovası’nın yaklaşık bin ilçe arasından 187’inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Dilovası hızla gelişiyor:264'ncü sıradan 187'ye yükseldi!

04 Ocak 2023 Çarşamba 14:24

Başkan Şayir mecliste yaptığı konuşmasında; geçtiğimiz haftalar da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın açıkladığı ilçelerimizin gelişmişlik oranları verilerine göre 2017 yılında 264’üncü sırada yer alan ilçemizin, geçtiğimiz yıl 187’inci sıraya yükseldiğini gördük. 

Bu büyük bir başarıdır. Gelişmişlik düzeyimiz hızla yükseliyor. Bu verilere; yapımı başlayan millet bahçemiz, yarı olimpik yüzme havuzlarımız, Hastanemizin statüsünün değişmesi, yeni yapılan okullarımız, tarihi evlerimiz ve diğer çalışmalarımızda ilave edildiğinde başarı sıralamamız daha da yükselecektir.

DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Türkiye genelinde 973 ilçe belediyesi içerisinde ilk 200 içerisinde yer almak bizleri mutlu etti. İnşallah yapımı devam eden projelerimizin de hayata geçmesiyle Türkiye’de gelişmişlik oranı en yüksek ilçeler arasında daha iyi yerlere gelmeye devam edeceğiz. Bu başarımıza vesile olan çalışma arkadaşlarımıza, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıKocaeliGebzeHamza Şayir
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de 2023 Yılının İlk Meclisi Toplandı Gebze’de 2023 Yılının İlk Meclisi Toplandı
Çayırova’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı Çayırova’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Dilovası’nda 2023’ün ilk Meclis Toplantısı gerçekleşti Dilovası’nda 2023’ün ilk Meclis Toplantısı...
Derince Belediyesi'nde denetim komisyonu belirlendi Derince Belediyesi'nde denetim komisyonu belirlendi
Dilovası'nda tır sürücülerine Dilovası'nda tır sürücülerine "park" uyarısı
13 yaşındaki çocuğun acı ölümü 13 yaşındaki çocuğun acı ölümü
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Gebze’de 2023 Yılının İlk Meclisi Toplandı
Gebze Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün...

Haberi Oku