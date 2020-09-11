Dilovası, mavi-beyaza boyanıyor

Diliskelesi Mahallesinde gerçeklşen Letafet projesi programına, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Polisan Holding yönetim kurulu üyesi Ahmet Bitlis ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Dilovası Belediyesi, yeni bir proje ile yine farkını ortaya koyuyor. Belediye, Polisan Holding ile yaptığı protokol çerçevesinde ilçenin Diliskelesi Mahallesi’nde evler renkleniyor. Letafet adı verilen Proje ile Dilovası’na renk, duvarlara güzellik geliyor. Proje kapsamında, 6 bin m2’lik bir alanda toplam 3 ton boya ile evler boyanacak. Bodrum’un dünyaca ünlü mavi-beyaz evlerinin örnek alınacağı çalışmayla, Dilovası’nın marka değeri daha da artacak.

BİTLİS: "BOYA ÇEVREYİ Güzelleştiriyor"

Projenin tanıtımında kısa bir konuşma yapan Polisan Holding yönetim kurulu üyesi Ahmet Bitlis; " Polisan Ailesi olarak bu bölgeye her zaman katkılarda bulunmaya çalıştık. Geçmişte olduğu gibi şimdide ilçemize destek olmaya çalışıyoruz.

Kısaca boyanın öneminden bahs etmek gerekirse boya gerçekten çevreyi güzelleştiriyor, huzur veriyor ve rahatlatıyor. Bugün Dilovası Belediyesi ile birlikte Bodrumun mavi beyaz renlerinden ilham alarak evlerimizi boyamaya başladık. Bu projenin burda dalga dalga tüm ülkemize yayılmasını temeni ediyorum" dedi.

ŞAYİR: EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İnsanların mutlulukları yaşadıkları çevreyle doğru orantılıdır. Yaşanılan ev, sokak, ilçe, şehrine kadar huzur veriyorsa, insanlar kendilerini o derece rahat ve mutlu hissederler. Bu bağlamda, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ vizyonumuzla hayatın her alanına dokunmaya devam ediyoruz. Bu projemiz, sürekli değişen ve gelişen dünyaya kayıtsız kalmadan, çağın getirdiği yenilikler ile insanımızı buluşturmak, onların yaşamlarına ve yaşam alanlarına renkli bir dokunuş yapmak, ‘Duvarlara renk, Dilovası’na güzellik’ getirmek için ilçemizde hizmet veren ülkemizin en önemli markalarından Polisan ve Dilovası Belediyemiz işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Emek ve katkı veren herkese şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

ALKAN, BU PROJE DİLOVASINA KATKI SAĞLAYACAK

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası İlçemiz bir sanayi bölgesidir. Bu anlamda sanayicilerimizin önemli katkıları olmuştur. Bu bizim tarafımızda bilinmektedir. Sanayicilerimizinde özelikle pandemi sürecinde pek çok katkıları oldu. Bugünde bu Diliskelesi Mahallesi'nde Polisan Holding, evlerin daha güzel daha görünmesini sağlamak anlamında boyama hizmetlerinde katkıları oluyor. Ben bulundukları bölgeye sosyal sorumluluk projesi kapsamında katkı verdikleri için teşekkür ediyor, bu projeden dolayı Dilovası Belediyesi ve Polisan Holding yöneticilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrası yöneticiler ellerine fırçaları alarak mahalledeki bir binayı sembolik olarak boyadılar.







