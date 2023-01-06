Dilovası Tavşancıl’da hafriyat çalışmaları başladı

Kocaeli sınırları içerisinde en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit’te çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte Dilovası Tavşancıl Mahallesindeki rezerv alanla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İlk etabında 24.6 hektarlık alanın kamulaştırması tamamlanan projede firma çalışmalara başladı.





24.6 HEKTAR ALAN KAMULAŞTIRILDI

Dilovası Tavşancıl Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm çalışmalarını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kentsel gelişim ve dönüşüm alanı ilan edilen ve acele kamulaştırma kararı alınan 488,41 hektarlık alanın 1. etabı olan 24.6 hektarlık alan kamulaştırıldı. TOKİ tarafından inşaat yapım ihalesi 17 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı.





HAFRİYAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhaleyi kazanan Endam Yapı A.Ş. firmasına yer teslimi yapıldı. Şantiye mobilizasyon çalışmaları ile imar yollarının proje kotunda açılması için hafriyat çalışmalarına başlandı. Dilovası Tavşancıl Mahallesi kentsel dönüşümü 1. etap çalışmaları kapsamında 651 konut, 12 adet dükkan ve 1 adet cami inşa edilecek.



