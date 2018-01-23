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Dilovası ve Darıca’ya 31 bin ton asfalt serilecek

Büyükşehir Belediyesi Dilovası ve Darıca ilçelerinin yol yapımı için ihaleye çıktı

Dilovası ve Darıca'ya 31 bin ton asfalt serilecek

23 Ocak 2018 Salı 12:21

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca İlçesi  Eskihisar ve Aşıroğlu Caddeleri ile Dilovası Bağdat ve Valiler Bulvarı Caddelerinin, üst yapı düzenlemeleri ile ilçeler genelinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında Asfalt, asfalt yama, parke bordür, granit ve bisiklet yolu işleri gerçekleştirilecek.İhaleye 5 firma teklif sundu.

 31 BİN 250 TON ASFALT, 5 BİN METREKARE PARKE

Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyesi Darıca İlçesi  Eskihisar ve Aşıroğlu Caddeleri ile Dilovası Bağdat ve Valiler Bulvarı Caddelerinin üst yapı düzenlemeleri ile ilçeler genelinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda 20 bin Ton Pmt, 31 bin 250 Ton Asfalt (Bitümlü Temel, Binder, Aşınma), 5 bin metrekare parke, 11 bin 400 metre bordür, 2 bin 800 metrekare Granit-Bazalt Plak, 2 bin metre Granit Bordür, 2 bin metrekare Bisiklet Yolu ve 6 bin ton asfalt yama çalışması gerçekleştirilecek.

 5 FİRMA TEKLİF SUNDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Dilovası ve Darıca ilçeleri Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesine 5 firma teklif sundu. En düşük teklifi 8 milyon 184 bin TL ile Kar Asfalt İnş. verirken, en yüksek teklifi 8 milyon 672 bin TL ile Ayhanlar Yol Asfalt A.Ş. verdi.

 

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