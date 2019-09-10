Dilovası yeni eğitime merhaba dedi

Dilovası’nda 39 okulda, yaklaşık 12 bin öğrenci ve 650 öğretmen ile başlanan yeni eğitim öğretim dönemi Şehit İzzetin İnceoğlu İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası töreniyle açıldı. Törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Düzenlenen törende açılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Bugün itibari ile yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamış bulunuyoruz. Bu yıl yeni döneme daha güçlü giriyoruz. İlçemize atanan yeni öğretmenlerimiz ile öğretmen sayımız 650’ye ulaşmıştır. Çok şanslıyız ki eğitime gönül vermiş bir belediye başkanımız var. İnşallah onun da desteği ile Dilovası önümüzdeki yıllarda eğitimde güzel başarılara imza atacaktır.”dedi.

ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN

Balay’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Hamza Şayir ise "İlçemizde yaklaşık 12 bin öğrencimiz var. Biz de bu dönemde sosyal sorumluluk çerçevesinde tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmaya karar verdik. Hiç kimseye ayrım yapmaksızın bu projemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın vatanına, bayrağına bağlı aidiyet duygusu olan öğrenciler yetişmesi için, her şeyden önce devletimizin onların yanında olduğunu hissettirmemiz için biz bu projemizi gerçekleştirdik. Devletimiz zaten her dönem kitap yardımı yapıyor, katkı olarak çorbada tuzumuz olsun diye kırtasiye yardımlarında bulunuyoruz." dedi.

GEREKİRSE CEKETİMİ SATARIM

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okulların eksikliklerine göre hazırlanan kırtasiye malzemelerinin alındığını ifade eden Hamza Şayir, "Her sınıfın kendi ihtiyaçlarını belirleyip, ona göre listeler hazırladık ve o listedekileri dağıttık. Eğitime destek konusuna dikkat çekmek için bir makam aracı satışı ile yoğun bir şekilde tüm Türkiye’de gündeme geldik. Burada tüm Türkiye’ye bir mesaj vermek istedik. Asıl amacın eğitime verilecek destek olmasıdır. Eğitim bizim için hassas bir konudur. Geleceğin güçlü Türkiye’si için, yarınlarımız çocuklarımız için bizler bırakın makam aracını gerekirse ceketimizi satmaya hazırız. Biz biliyoruz ki yeni nesillerin ileride katma değerli ürünler üretmesi lazım bu düşüncelerle yola çıktık." dedi.

BİR KALEM ALMAYA MUHTAÇTIK

Kendisinin yoksul bir aileden geldiğini ifade eden Hamza Şayir, şöyle konuştu: "Ben köyde doğdum, köy çocuğuyum. Bir köyden başka bir köye 7 kilometre yürüyerek gidip okuyanlardanım. Ben okumanın önemini de çok iyi biliyorum, oradaki sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Bırakın bir kırtasiye malzemesini bazen bir kalem almaya muhtaç dönemleri çok iyi biliyorum. Günümüzde geldiğimiz şartlar çok iyi. Zaten devletimiz her zaman vatandaşının yanında oluyor her alanda. Bunun yanında biz de devletimize, yine aynı şekilde devletin devamlılığı olarak çorbada bizim de katkımız olsun düşüncesiyle yola çıktık."dedi.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI YAPILDI

Konuşmaların ardından öğrencilerle bir araya gelen Başkan Hamza Şayir, öğrencilerle sohbet ederek kırtasiye malzemelerini dağıttı. Başkan Şayir ve beraberindekiler daha sonra okul binasını gezerek incelemelerde bulundular.