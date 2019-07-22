Dilovası yüzme havuzunun dış cephesi kaplanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir’in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. İnşaat çalışmaları hızla süren yapının havuz mahallinde izolasyon imalatları tamamlanırken dış cephelerin kaplanmasına da başlandı.

CEPHE KAPLAMASI TAMAMLANMAK ÜZERE

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası’nda yapımı devam eden ve manzarası ile de ayrı bir güzelliği olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının bodrum kat ve 1. kat mahallerinde alüminyum asma tavan imalatlarının panel montajları yapılıyor. Traverten mekanik cephe kaplaması imalatlarına da başlanan yapının çevre duvarları imalatları büyük oranda tamamlandı.

TÜM MAHALLERDE EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Tüm binada saten alçı sıva imalatlarına devam edilirken iç mahallerin, koridorların doğrama montajları yapılıyor. Cephelerde doğramaların cam montajlarına, havuz mahallinde alçıpan duvar kaplama imalatlarına, tüm mahallerde yangın tesisatı eksiklerin yapımına ve havalandırma tesisatı eksikleri giderilme çalışmasına devam ediliyor.

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.