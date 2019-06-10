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Dilovası’na giriş daha konforlu olacak

Dilovası Eynerce Kavşağı’ndan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapılacak olan yan yolda genişletme çalışması yapılıyor.

Dilovası'na giriş daha konforlu olacak

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:33

Ulaşım yatırımlarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası için önemli bir noktada yol genişletme çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu Projesiyle, ilçenin doğu tarafından giriş çıkışlarına nefes aldıracak. Bu doğrultuda Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu Yavuz Sultan Selim Caddesiyle birleştirilerek yan yol yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Eynerce Kavşağı kollarında aydınlatma direkleri dikilirken Yavuz Sultan Selim Caddesinde yol genişletme çalışması yapılıyor. Yeni yan yol ile ilçe trafiğini devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

 

İLÇEYE GİRİŞ DAHA RAHAT OLACAK

D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi ) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeni yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay bir hale gelecek.

 

ENERJİ HATTI YERİN ALTINA ALINDI

Proje çalışmaları kapsamında, Eynerce Kavşağı’nda 270 metre uzunluğunda yeni betonarme menfez yapılıyor. Eynerce Kavşağı’nın bağlanacağı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yağmur suyu hattı ise tamamlandı. Caddede enerji hattı yerin altına alınarak eski beton elektrik direkleri kaldırıldı. Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde şuanda yol genişletme çalışmaları yapılıyor.

 

BAĞLANTI YOLU VE DÖNEL KAVŞAK YAPILACAK

Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçesi merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. İnşa edilecek yeni caddeyle hem ulaşım rahatlarken hem de bölgenin çehresi değişecek.

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