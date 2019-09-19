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Dilovası'nda “19 Eylül Gaziler Günü” Kutlandı

Dilovası’nda Gaziler Günü kutlamaları Belediye Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Dilovası'nda '19 Eylül Gaziler Günü” Kutlandı

19 Eylül 2019 Perşembe 16:55

Törene, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri ile birim müdürleri, gaziler, askeri erkân, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.

GÖZLERİNİ KIRPMADAN CANLARINI VERDİLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Dilovası Şehit Aileleri ve Gaziler adına Gazi Mithat Ağdur, günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sürdü. Ağdur; "Gazilik, Türk toplumunun nazarında şehitlikten sonra en önemli mertebelerden ve unvanlarından biridir. Savaşta ölenlere Şehit, savaşa katılarak büyük yararlılık gösterenlere, yaralananlara ise Gazi deriz. Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanı yurt edinmemizde, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs germişlerdir. Gerektiğinde gözlerini bile kırpmadan can vermeye hazır olmuşlardır.” dedi.

SİZLERİN DEĞERİNİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Anma programı sonrası gazileri ve protokolünü Dilovası Belediye Başkanı Hamza şayir, Belediye toplantı salonunda ağırladı. Başkan Hamza Şayir, “Gaziler günümüzde öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bu vatan tüm şehit ve gazilerimize minnettardır. Sizlerin değerinizi çok iyi biliyoruz. Sizlerin bizim üzerimizde ki maneviyatınız anlatılamayacak kadar değerlidir. Bir evladınız olarak her zaman yanınızdayız. Devletimiz her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyor. Başkan Şayir, TBMM tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü Türk milletinin ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tüm tehditlere karşı binlerce yıldır canı pahasına mücadele ettiğini ifade etti.

Başkan şayir’in konuşması sırasında Duygusal anlarda yaşandı. Kıbrıs Gazisi Haydar İntepe gözyaşlarını tutmayarak, biz orada birçok arkadaşımızı bıraktık deyince Başkan Şayir ise haydar amca bizi çok duygulandırdın iyiki varsınız sizi çok seviyoruz Allah sizi başımızdan eksik etmesin Bizler size minnettarız bu vatanı bize bıraktınız Hepinize çok Teşekkür ediyorum dedi.

BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SEMBOLÜ

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Bu ülkenin istiklal ve istikbalini gazilerimiz ve şehitlerimize borçluyuz. Onların sayesinde böyle bir güzel vatanda huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Ülkemiz tarihi boyunca her zaman gazi ve şehit vermiştir. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle hep gözler üzerimizde olmuştur. Ama önemli olan bizim birlik ve bütünlüğümüzdür. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimse bizim bileğimizi bükemez. Bunun en yakın örneğini 15 Temmuz akşamı gördük. Yaşlısıyla genciyle, kürdüyle lazıyla herkes meydanlara inerek vatanına sahip çıktı. Biz birlik olduğumuz sürece kimse vatanımıza göz koyamaz. Birliğimiz her daim güçlü olsun diyerek öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülke için, ülkemizin birlik, istikbal ve istiklali için canını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimiz saygıyla anıyor. Gaziler gününüzü kutluyorum.”dedi. Program sonrasında Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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