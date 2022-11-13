Dilovası’nda 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

Türkiye genelinde düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği Dilovası’nda da gerçekleşti. Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlik çerçevesinde yaklaşık 6,5 hektarlık alanda 2 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK Başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES OLSUN

Dilovası Çerkeşli yolu üzerinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gebze İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Koçak “11 Kasım 2019 yılından itibaren başlatılan çalışma ile her yıl 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. 4.’sü düzenlenecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dilovası’nda da Kaymakamlığımız ve Dilovası Belediyemizin ortaklaşa çalışması ile 6,5 hektarlık alanda 2 bin 500 fıstık çamı ve sonrasında da 6 bin adet akasya fidanımız toprakla bütünleşecek bir hatıra ormanının oluşması için bir aradayız. İklim değişikliğinin yaşandığı bu süreçte ağacın ve ağaçlandırmanın önemi hepimizi için çok önemlidir. İnşallah dikeceğimiz bu fidanlarla Türkiye Yüzyılına ve Dilovası’na nefes olmasını diliyorum” dedi.

DOĞAMIZI VE CANLILARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşma da; “Cumhurbaşkanımızın 209 yılında başlattığı “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında ilçemizde de ağaç dikme seferberliği gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız dünya da nefes alabilmemiz için doğayı korumalı ve insanın dışında tüm canlıları korumalıyız. İnsanların verdiği en ufak bir zarar dolaylı olarak tüm insanlığı etkilemektedir.

Özellikle; iklim değişikliğinin sıkça konuşulduğu günümüzde; mevsimlerin bile değişmeye yüz tuttuğunu hep birlikte görüyoruz. Doğaya ve canlılara verilen her zararın acısını zamanla yaşamaktayız. Onun için doğamızı, canlılarımızı korumak ve sahip çıkmak zorundayız. Diktiğimiz fidanların ülkemize ve dünyamıza nefes olmasını diliyor, bundan sonra da ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

DİLOVASI’NIN İLK HATIRA ORMANI

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı açıklama da “Geçtiğimiz gün gerçekleştirdiğimiz “En çok Dilovası okuyor” kampanyamızın tanıtımında bahsettiğim gibi 1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsak ağaç ekin, yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız da insan yetiştirin” diyerek eğitime ve doğaya verdiğimiz değeri belirtmiştik. Biz eğitime ve ağaçlandırmaya verdiğimiz değer ile 100 yıl sonrasını da düşünüyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle dikeceğimiz fidanlarla yeşil vatanımıza katkı sunmaya çalışacağız. Ülkemiz orman varlığıyla ve orman varlığını artırmaya yönelik çalışmaları ile dünyada sayılı ülkeler arasında yerini almaktadır. Bizde; Belediyemiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz ile bugün oluşturacağımız Dilovası’nın ilk hatıra ormanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca kaymakamlık olarak, kurumlarımızla birlikte yaz ayında yaşanan orman yangınlarına anında müdahale kapsamında iyi bir sonuç çıkarttık. Ben tüm kamu kurumlarımızın yetkililerini ve ekiplerini de tebrik ediyorum” dedi.

DİLOVASI’NIN YEMYEŞİL OLMASINI İSTİYORUZ

Programda son olarak konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmasında “İnsanı yaşat ki devletimiz yaşasın şiarıyla 20 yıldır ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek ülkemize çok büyük hizmetler yaptık. Halkımızın yaşam standartlarını artırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizi en az üç kat büyüttük. Yeter mi yetmez diyerek çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ancak bu çalışmaları yaparken de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman çevre sorunları yaşandığını görmekteyiz. Dünya da ağaç dikme oranı en yüksek olan ülkelerin başında gelmemize rağmen yeter mi yetmiyor. Onun için Cumhurbaşkanımız ve meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilerek her yıl tüm ülkemizde yeni ağaçlandırma çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Dilovası geçmişte yemyeşil bir yapıya sahip ve meyveleri ile meşhurdu. Dilovamız’ın geçmişte olduğu gibi yine yemyeşil olmasını diliyorum. Dikeceğimiz fidanların yaşatılması için herkesin sahip çıkmasını da istiyorum” dedi.

YANGINLA MÜCADELEDE BAŞARI GÖSTEREN KURUMLARA BELGE VERİLDİ

Konuşmaların ardından yaz ayında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında başarı gösteren kurumların yetkilileri olan İlçe Emniyet Müdür vekili Hadi Çiftçi’ye, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı’ya, Orman Şefi Ayhan Temur’a İlçe Zabıra Müdürü Cengiz Taşdemir’e başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

ŞEHİTLER İÇİNDE FİDAN DİKİLDİ

Konuşmaların ve belge töreninin ardından programa katılan davetliler 6.5 hektarlık alanda 2.5 fidan dikimini gerçekleştirirken, program da ayrıca ilçe de bulunan şehit aileleri de şehitler adına hazırlanan fidanların dikimini gerçekleştirdiler.