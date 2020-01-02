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Dilovası’nda 2020 yılı ilk meclisi gerçekleşti

Dilovası Belediyesi, 2020 yılı ilk meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası'nda 2020 yılı ilk meclisi gerçekleşti

02 Ocak 2020 Perşembe 17:02



Dilovası Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Başkan Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Yılın ilk meclisine gündemi değerlendirerek başlayan Şayir, “Bölgemizde yapılan tanıtım lansmanı ile Türkiye’nin ilk yerli otomobili için bölgemizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve TOGG ekibine teşekkür ediyoruz.  Göğsümüzü kabartan gurur veren bir çalışmaydı.

ANKARA’DAN MÜJDELER GELİYOR

Bunun dışında göreve geldiğimiz günden bu yana birçok kez Ankara ziyaretlerinde bulunduk. Ziyaretlerimizin meyvelerini almaya başlıyoruz. Tek tek müjdeli haberler gelmeye başladı. Daha önce Millet Bahçesi, Diliskelesi Spor tesisi, Şehit Nihat Karataş Stadının yeniden yapılması, Tokiye Yaptığımız Görüşmeler neticesinde, TIR parkı için yapılan yer tahsisi gibi müjdelerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen güzel haberler ile 1 milyon üç yüz bin TL hibe, bir çöp aracı ve süpürge aracı ile 300 çöp konteynırı hibe alacağımızı müjdelemek isterim.Aynı Zamanda Ana caddelerimizin aydınlatmaları içinde 1 milyon hibe verildi. Aydınlatma projesi teslim edildi Cumhuriyet Mahallemiz Yavuz Sultan Selim Caddesinde üst yapı çalışması bitti. Yakında Eynerce kavşağımız açılacak. Bağdat Caddesi’nin ışıklandırılması için çalışmalarımız devam ediyor.”dedi.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Gündeme dair konuşmalarının ardından 8 gündem maddesine geçildi. Gündemin ilk maddesinde yer alan Denetim Komisyonun kurulması ile yapılan oylamada AK Parti’den Mehmet Emin Aktaş, Burhan Turgut ve SP’den Nizamettin Sözen komisyonda yer alacak isimler oldu.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin belirlenmesi maddesinde, 3 bin 400 TL maaşla çalışan üç personelin yeni maaşının, Devlet tarafından bir süre sonra belirlenecek oranda zam yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Gündemin üçüncü maddesinde ise geçici işçi vizeleri görüşüldü. Başkan Hamza Şayir gerektiğinde kullanacakları bu hak için özellikle emekliliğinin dolmasına az prim günü gelmiş kişileri tercih edeceklerini belirti. Devam eden mecliste diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

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Ocak 2020Belediye MeclisiDilovası
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