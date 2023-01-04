Dilovası’nda 2023’ün ilk Meclis Toplantısı gerçekleşti





Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından yoklamanın yapılması ile başlayan mecliste; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündeme dair konuşma yaptı.

Başkan Şayir, 2023 yılının ülkemize ve Dilovası’na huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileyerek yaptığı konuşmasında, “2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da ilçemiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay; Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’u ilçemizde ağırladık. Valimizle birlikte ÖNEM Projesi kapsamında, özel kardeşlerimizin etkinliğine katıldı.

DOĞU KAVŞAĞINA DÜZENLEME

Doğu kavşağında yapımına başladığımız şelale ve yeşil alan çalışmamızın geçtiğimiz hafta ihalesi yapılmıştı. Şimdi de çalışması başlatıldı. İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan bir araziye de park yapılarak ikisini bütünleştirip güzel bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalarımız başladı. İlçemizin girişini güzelleştirerek yeni bir vizyon katmak istiyoruz. Ayrıca yine girişte bulunan alana Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Ay yıldızlı güzel bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Yine mahallelerimizde dekoratif ışıklandırma çalışmalarımız da devam ediyor.

VATANDAŞLARIMIZ TIR’LARDAN ŞİKAYETÇİ

Diliskelesi Mahallemizdeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ancak; vatandaşlarımızdan da mahalle aralarına yapılan parklar ve kaldırım üzerine bırakılan Tır’lar’dan çok şikayetler geliyor. Biz asfalt yapıyoruz ancak; yüklü Tır’lar nedeniyle asfaltlarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede bozuluyor. Hepimizin bu konudaki mağduriyetini dile getirmesi lazım. Artık bu şekilde olmayacağını onlara anlatmamız lazım. Tır sahiplerinin araçlarını mahalle aralarına değil de Tır parklarına park etmeliler.

Dilovası Belediyesi olarak biz her konu da yardımcı olmaya çalışacağız. Yeter ki mahalle aralarına park etmesinler. Vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız için büyük tehlike arz ediyor. Hem de yollarımız ve kaldırımlarımız bozuluyor. Yine Diliskelesi Mahallemizde yapımı devam eden Seyir Terası projemizde bitme aşamasına geldi. Sosyal tesis olarak açılacak olan tesisimiz halkımıza uygun fiyat politikası ile hizmet verecek.

YAHYA KAPTAN’I ANACAĞIZ

8 Ocak’ta milli kahramanımız Yahya Kaptan’ı anacağız. Yahya Kaptan adına hayırseverlerimiz tarafından açtığımız Yukarı Kuyu ve Aşağı Kuyu çeşmelerimizi hizmete açtık. Mahallemiz içerisinde bulunan tarihi çeşmemizi de restore etme çalışmalarımız devam ediyor. Milli kahramanımızın mezarını da anıt mezar haline getirmek için Mardin Midyat’tan getirdiğimiz taşlarla adına yakışır bir anıt mezar yapmaya çalışıyoruz. 8 Ocak’ta yapacağımız anma törenine katılacak olan tüm protokolümüz ile birlikte halkımızı da davet ediyoruz”. dedi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Konuşmasına devam eden Başkan Şayir, “Tavşancıl Mahallemizde başlattığımız tarihi evlerimizin restorasyonu çalışmalarımız da devam ediyor. Mülkiyetleri belediyemize ait 6 tarihi evimizin ve tarihi hamamızın restorasyon çalışmaları da belediyemiz tarafından yapımına başladı” dedi.