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Dilovası'nda 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Dilovası’nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 9. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Şehit Nihat Karalaş stadında yapılan etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

Dilovası'nda 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:56

28 Ekim de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikler, 29 Ekim Kaymakamlık makamında kutlamaların kabulü ile başladı. Şehit Nihat Karalaş stadında devam eden kutlamalara Kaymakam Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Belediye Meclis Üyeleri Siyasi Parti Temsilcileri. Birim Müdürleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam önemini belirten konuşmayı yapan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, "Büyük milletimizin tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 95. yılını büyük bir onurla, büyük coşkularla kutluyoruz. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaymakam Mustafa Asım Alkanın konuşmasının ardından tören öğrenciler tarafından okunan şiirler, okul korosunun Cumhuriyet marşlarını seslendirmesiyle devam etti. Cumhuriyetin 95. Yılı kutlamaları, okullar arası düzenlenen kompozisyon, resim, şiir, yarışmalarında dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere ödülleri takdim edildi. halk oyunları gösterisi beğeniyle izlenirken küçük oyuncular alkış topladı. Cumhuriyet Bayramı programı Okuların Tören geçişi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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