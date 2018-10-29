Dilovası'nda 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Günün anlam önemini belirten konuşmayı yapan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, "Büyük milletimizin tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 95. yılını büyük bir onurla, büyük coşkularla kutluyoruz. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.
Kaymakam Mustafa Asım Alkanın konuşmasının ardından tören öğrenciler tarafından okunan şiirler, okul korosunun Cumhuriyet marşlarını seslendirmesiyle devam etti. Cumhuriyetin 95. Yılı kutlamaları, okullar arası düzenlenen kompozisyon, resim, şiir, yarışmalarında dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere ödülleri takdim edildi. halk oyunları gösterisi beğeniyle izlenirken küçük oyuncular alkış topladı. Cumhuriyet Bayramı programı Okuların Tören geçişi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.