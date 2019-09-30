banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda asfalt çalışmaları sürüyor

Dilovası Belediyesi yaz aylarının son günlerinde ilçede asfalt seferberliğine devam ediyor.

Dilovası'nda asfalt çalışmaları sürüyor

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:17

Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi ve Diliskelesi Mahallelerinde başlattığı asfalt çalışması aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Diliskelesi Mahallesi girişi üzerinde yapılan çalışmalar ile caddeler daha güzel bir görünüme kavuşurken, yaz aylarının son günlerinde yapılan asfalt çalışmaları sonrasıda bozuk yollar onarılmış oluyor. 

HER YIL KALİTEMİZ ARTACAK

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldikten sonra hız kesmeden Dilovası’nın bütün noktalarında asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Şayir, “Ekiplerimiz mahallelerimiz ve şehir merkezinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt çalışması yapıyor.   Her yıl kalitemizi artırarak yapacağımız asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Asfaltlanan yeni yollarımız halkımıza hayırlı olsun.”dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YAŞLILARIMIZ BAŞ TACI YAŞLILARIMIZ BAŞ TACI
Başkan Çiftçi öğrencilerle söyleşi yaptı Başkan Çiftçi öğrencilerle söyleşi yaptı
Mezarlık Hizmet Binasının temeli atıldı Mezarlık Hizmet Binasının temeli atıldı
Büyükakın, Darıcalı Muhtarlarla buluştu Büyükakın, Darıcalı Muhtarlarla buluştu
Çat kapı geldiler, fidan dikmek için yer istediler Çat kapı geldiler, fidan dikmek için yer istediler
Kelebek hastası Hamza Kaya'nın hayali gerçek oldu Kelebek hastası Hamza Kaya'nın hayali gerçek oldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

YAŞLILARIMIZ BAŞ TACI
Büyükakın ‘Yaşlılarımız Başımızın Tacıdır’ dedi.

Haberi Oku