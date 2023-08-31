Dilovası’nda asfalt seferberliği sürüyor

Çalışmalar ile tüm cadde ve sokaklarda başlatılan asfalt ve yama asfalt serim çalışmaları Tavşancıl ’da devam ediyor. Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşancıl ’da yaklaşık bir haftadır devam eden asfalt çalışmaları Mehmet Günel Caddesi, Bilge Sokak, Erdoğanlar caddesi ve ara sokaklarda devam ederken, yaklaşık 3500 ton asfalt serimi yapıldığı belirtildi.

ASFALT PROBLEMİNİN OLMAYAN BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Şayir, "Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için Belediye ekiplerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt problemi olmayan bir Dilovası için çalışıyoruz. Sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle ayrımı yapmadan, ana arter ve kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı daha yaşanılabilir bir Dilovası için kullanıyoruz" diye konuştu.



