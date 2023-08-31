İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda asfalt seferberliği sürüyor

Dilovası Belediyesi’nin yaz mevsiminde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

Dilovası'nda asfalt seferberliği sürüyor

31 Ağustos 2023 Perşembe 13:55

 Çalışmalar ile tüm cadde ve sokaklarda başlatılan asfalt ve yama asfalt serim çalışmaları Tavşancıl ’da devam ediyor. Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşancıl ’da yaklaşık bir haftadır devam eden asfalt çalışmaları Mehmet Günel Caddesi, Bilge Sokak, Erdoğanlar caddesi ve ara sokaklarda devam ederken, yaklaşık 3500 ton asfalt serimi yapıldığı belirtildi. 

ASFALT PROBLEMİNİN OLMAYAN BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Şayir, "Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için Belediye ekiplerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt problemi olmayan bir Dilovası için çalışıyoruz. Sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle ayrımı yapmadan, ana arter ve kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı daha yaşanılabilir bir Dilovası için kullanıyoruz" diye konuştu. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de projelere son sürat devam Gebze'de projelere son sürat devam
Duvarlar ressamlar tarafından renkleniyor Duvarlar ressamlar tarafından renkleniyor
Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya geldi Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya geldi
‘Verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için mutluyuz’ ‘Verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için mutluyuz’
Rüstem Yurttaş Kültür Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin Açılışı Yapıldı Rüstem Yurttaş Kültür Merkezi ve Aile Sağlığı...
Src Belgesi Olmayan Servis Sürücüsü 3 Yaşındaki Çocuğa Çarptı Src Belgesi Olmayan Servis Sürücüsü 3 Yaşındaki...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gebze'de projelere son sürat devam
Tarihi Eskihisar Kalesi çevre düzenlemesi ve Şehirler Arası Terminali'ndeki yenileme çalışmalarını denetleyen...

Haberi Oku