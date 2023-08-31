Dilovası’nda asfalt seferberliği sürüyor

ASFALT PROBLEMİNİN OLMAYAN BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Şayir, "Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için Belediye ekiplerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt problemi olmayan bir Dilovası için çalışıyoruz. Sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle ayrımı yapmadan, ana arter ve kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı daha yaşanılabilir bir Dilovası için kullanıyoruz" diye konuştu.