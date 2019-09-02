Dilovası’nda çifte bayram yaşandı

Dilovası Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni Dilovası Belediyesi önünde yapılan muhteşem etkinlikle kutlandı.

ŞÖLENE KATILIM YOĞUNDU

Düzenlenen sünnet şölenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkan Vekili Murat Dursun, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, AK Parti İl Yöneticisi Fazıl Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, mahalle muhtarları, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YEREL SANATÇILAR VATANDAŞLARI ÇOŞTURDU

Mehter Takımının gösterisi ile başlayan şölende yerel sanatçılar Cihan Akboğa, Serhat Atasoy, Burcu Narin, Rızgan, Emre Artut ve Fatih Adıgüzel’in birbirinden güzel şarkıları ile konuklara güzel vakitler geçirdiler.

ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ

Yerel sanatçıların ardından sahneye çıkan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunarak “Bugün burada çifte bayram yaşıyoruz. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramımız hemde sünnet şöelnimiz birlikte kutluyoruz. 30 Ağustos küllerinden doğan bir milletin, İstiklal harbi ile zafere giden yolda en önemli kilometre taşlarından biridir. 30 Ağustos Türk milletinin nasıl zafer kazanılabileceğini dünyaya gösteren büyük bir zaferdir. Bir olduğumuzda iri olduğumuzda, diri olduğumuzda hep birlikte “Güçlü Türkiye” oluyoruz. Bugğn her zamankinden daha fazla bir olmaya beraber olmaya ihtiyacımız var. Bugün her zamankinden daha fazla omu omuza olmaya ihtiyacımız var. 30 Ağustos bizlere büyük bir derstir. 30 Ağustos ruhu bugün kuşanmalı. O ruh bizlere yeni zaferler kazandırmalıdır.”dedi.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

İki bayramı birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Şayir, “30 Ağustos gibi bizler için önemli bir günde Dilovası Belediyesi olarak geleneksel sünnet şölenimizi de bizler için önemli günde kutlamak istedik. Dilovası Belediyesi olarak erkekliğe adım atan350 Çocuğumuzun sünnet şölenini hep birlikte kutlayalım dedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yakında açılacak okullarımız öncesi de öğrenci kardeşlerimize güzel sürprizlerimiz olacak. Çocuklar bizim geleceğimiz şimdiden onların geleceğe iyi hazırlanmaları için bizler üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Bu çerçevede sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun diliyor, ocuklarımızı tebrik ediyor, siz değerli ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum dedi.

ŞÖLENE DESTEKLERİNDEN DOLAYI PLAKET VERDİ

Başkan Şayir, konuşmasının ardından Anadolu Sağlık Merkezi Vakfı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Gebze Faith Devlet Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi yetkililerine sünnet şömlenine sundukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

TRT SANATÇILARI SAHNE ALDI

Plaket töreninin ardından Küktür Bakanlığı sanatçıları TRT Sanatçıları Cengizhan Akar ve Nilgün Kızılcı’nın bir birinden güzel eserleri ile çoşan Dilovalılar bol bol halaylar çekip oyunlar oynadılar. Sünnet şöleni son olarak toplu fofoğraf çekimi ve çekilen hatıra resimleri ile son buldu.













