Dilovası'nda

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan 25 Haziran Salı günü “Halk ve Güvenlik Toplantısını” Çerkeşli Mahallesinde gerçekleştirdi.

Toplantı, Belediye Başkanı Hamza Şayir, Jandarma Komutanı Sait Arı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kaymakamlık Kurum müdürleri, Belediye Kurum Müdürleri, Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem, Telekom Temsilcileri, İSU Müdürü İsmet Topal ve mahalle sakinleri ile birlikte yapıldı. Kaymakam Alkan, düzenlenen toplantıda vatandaşların dilek, öneri ve şikayetlerini dinledi.