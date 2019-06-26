Toplantı, Belediye Başkanı Hamza Şayir, Jandarma Komutanı Sait Arı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kaymakamlık Kurum müdürleri, Belediye Kurum Müdürleri, Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem, Telekom Temsilcileri, İSU Müdürü İsmet Topal ve mahalle sakinleri ile birlikte yapıldı. Kaymakam Alkan, düzenlenen toplantıda vatandaşların dilek, öneri ve şikayetlerini dinledi.
Dilovası’nda "Halk ve Güvenlik’’ toplantısı!
Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan başkanlığında, Çerkeşli Mahallesinde ‘’Halk ve Güvenlik toplantısı’’ gerçekleştirildi.
Toplantı, Belediye Başkanı Hamza Şayir, Jandarma Komutanı Sait Arı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kaymakamlık Kurum müdürleri, Belediye Kurum Müdürleri, Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem, Telekom Temsilcileri, İSU Müdürü İsmet Topal ve mahalle sakinleri ile birlikte yapıldı. Kaymakam Alkan, düzenlenen toplantıda vatandaşların dilek, öneri ve şikayetlerini dinledi.