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Dilovası’nda İstihdama katkı seferberliği

Dilovası Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Dilovası Şubesi, ilçede ki istihdama katkı sunmak için ortaklaşa bilgisayar operatörlüğü kursu açıyor.

Dilovası'nda İstihdama katkı seferberliği

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:32


İlçede ki istihdamı artırmak ve ihtiyaç duyulan kalifiyeli teknik ofis eleman yetiştirmek için Dilovası Belediyesi, Dilovası Halk Eğitim Merkezi ve Dilovası İŞKUR Şubesi omuz omuza verdi.

İstihdama ivme kazandırmak için açılacak olan kursa katılmak isteyen vatandaşlar 14 Şubat Cuma günü saat 10:00’a kadar Dilovası Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Dilovası Şubesi’ne başvurabilirler.

A’DAN Z’YE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Kursiyerler program dahilinde bilgisayar donanımlarıyla birlikte A'dan Z'ye bilgisayarı teorik ve pratik eğitimle öğrenme fırsatı yakalayacak.

Eğitimlerde,

bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını kullanarak, temel seviyede bilgisayar donanımlarını ve işletim sistemleri, internet ve E-Posta yönetimi, bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimi, kelime işlemci yazılımıyla belge oluşturarak menüleri ve ikonları kullanarak oluşturulan belge düzenleme, elektronik tablolama yazılımıyla hesaplama tablosu oluşturarak menüleri, ikonları, formülleri kullanarak tablolar oluşturma ve oluşturulan tabloları biçimlendirme ve sunu hazırlama" gibi konularda kursiyerlere öğretilecek.

KURSİYERLERE GÜNLÜK HARÇLIK

Yapılan açıklama da Halk Eğitim Merkezi binasında verilecek olan bilgisayar operatörlüğü kursu ücretsiz olacak. Ayrıca kursa katılanlara ayrıca günlük 30 TL harçlık da verilecek.

GENÇLERİMİZİ İSTİHDAMA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

İstihdam seferberliği ile ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kalifiyeli eleman konusunda ilçemizde ki istihdamı artırabilmek için dönem dönem belirli mesleklerde kurslarımızı açarak gençlerimizin istihdamına katkı sunmak için çalışıyoruz.

Belediyemiz, HEM ve İŞKUR ile açacağımız bilgisayar kursu ile gençlerimizin bilgisayar konusunda teknik donanımını sağlayarak istihdama daha kısa sürede katkı sunmalarını istiyoruz. Kursa katılan gençlerimizin istihdamı konusunda da yine birlikte çalışarak onların iş hayatına katılmalarını sağlayacağız.”dedi.

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