İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Dilovası ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

31 Ocak 2017 Salı 20:29

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Dilovası rampası İstanbul istikametinde seyreden Fuat Gemici yönetimindeki kamyon, aynı yöndeki Cafer Ceylan idaresindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kamyon sürücüsü Gemici, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın emniyet şeridinde olması nedeniyle, trafikte herhangi aksama meydana gelmedi.

KOCAELİ (AA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaBelediyeKocaeliEğitimKartepeKaramürselBallıkayaMuallimköyDerince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yollara Parke Onarımı! Yollara Parke Onarımı!
Güzeloğlu: 'Dilovası'nı Daha İleriye Taşımalıyız' Güzeloğlu: 'Dilovası'nı Daha İleriye Taşımalıyız'
Gebze’de Şubat Meclisi Toplanıyor Gebze’de Şubat Meclisi Toplanıyor
Köşker TOKİ Başkanı’nı Ziyaret Etti Köşker TOKİ Başkanı’nı Ziyaret Etti
Gebze'de Feci Kaza:1 Ölü, çok sayıda yaralı var Gebze'de Feci Kaza:1 Ölü, çok sayıda yaralı var
Gebze'de Zincirleme Kaza: 1 ölü Gebze'de Zincirleme Kaza: 1 ölü
Yukarı Çık

Yollara Parke Onarımı!
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parke ve tretuvar onarımlarına ağırlık verdi.

Haberi Oku