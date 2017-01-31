Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralıDilovası ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. 31 Ocak 2017 Salı 20:29 Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Dilovası rampası İstanbul istikametinde seyreden Fuat Gemici yönetimindeki kamyon, aynı yöndeki Cafer Ceylan idaresindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kamyon sürücüsü Gemici, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın emniyet şeridinde olması nedeniyle, trafikte herhangi aksama meydana gelmedi. KOCAELİ (AA) Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş