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Dilovası'nda Korkutan Yangın

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilovası'nda Korkutan Yangın

10 Şubat 2017 Cuma 15:47

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir binanın 3. katında oturan Remzi Bağator’a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


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