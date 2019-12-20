Dilovası’nda Müjdeler Devam Ediyor

Dilovası Belediyesi müjdelerine devam ediyor. Daha önce Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonucunda Dilovası'na gelecek yatırımlara yenileri ekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilovası’nda beş yeni projeyi gerçekleştirecek. Üstelik çalışmaların ihaleleri 2020 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Dilovası’nda yapacağı yatırımlar şöyle:

1)Diliskelesi Halı Sahası’nın yenilenerek hizmete açılacak.

2)Şehit Nihat Karadaş Stadyumu’nun yenilenerek hizmete açılacak.

3)Dilovası Belediyesi’nin belirleyeceği bir alana kitap kahve inşa edilecek.

4)5 Okula kitap desteği sağlanacak.

5)Dilovası’nda Yılport Lisesi, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu ve yüzme havuzu binasına 3 tane Genç Ofis kurulacak.

Öte yandan, Adnan Kahveci Parkı’nın içerisinde yer aldığı alana yapılması düşünülen 3.100 metrekarelik Gençlik Merkezi Projesi içinde Belediye ile Bakanlık arasında görüşmelere devam ediliyor.

Hatırlanacağı gibi Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, daha öncede Ankara temasları neticesinde, kapalı bulunan Diliskelesi ile Tavşancıl tren istasyonlarının açtırmış, Millet Bahçesi yapılması içinde gerekli adımları atmıştı.









