banner366
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Dilovası’nda sıra gecesi coşkusu

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Urfa Sıra Gecesi etkinliğinde Dilovalılar yöre türküleriyle doyasıya eğlendi.

Dilovası'nda sıra gecesi coşkusu

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:48

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, vatandaşlara çiğköfte ikramında bulunuldu. Belediye Halk Müziği Korosu yörenin türkülerini seslendirirken, geceye katılanlar türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Urfa Sıra Gecesi etkinliğine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve Dilovalı vatandaşlar katıldı.



ESKİMEYEN GELENEKLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Vatandaşların yaşam streslerini bir nebze olsun unutmaları için bu tür organizasyon devamlı yapacaklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Eskimeyen bir geleneğimiz olan sıra gecelerini ilçemizde düzenleyip vatandaşlarımızla buluşturup, bu kültürü tanıtmak sosyal belediyeciliğin gereklerindendir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın gönüllerinde yer almak adına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Amacımız geleneklerimizin yok olmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sıra gecesinde halk müziğimizi, halk oyunlarımızı gelecek kuşaklara aktarırken bir yandan da sosyal yaşamı canlandırıp vatandaşlarımızı yaşamın stresinden bir nebze olsa uzak tutmaktır.” dedi.

Protokol'ün Halk Müziği Topluluğu ile hatıra fotoğrafı çekilmelerinin ardından program son buldu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Darıca'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İlaçlama çalışmaları devam ediyor İlaçlama çalışmaları devam ediyor
Çiftçi, genç boksörleri kabul etti Çiftçi, genç boksörleri kabul etti
Şayir, İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz Şayir, İlçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz
Darıca'da İlaçlama Çalışmaları Sürüyor Darıca'da İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
Dilovası’nda Dilovası’nda "Halk ve Güvenlik’’ toplantısı!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Darıca'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Darıca'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı.

Haberi Oku