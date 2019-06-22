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Dilovası’nda yaz spor okulları kayıtları başladı

Eğitim-Öğretim döneminin bitmesinin ardından Dilovası Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Dilovası’nda gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu kayıtları başladı.

Dilovası'nda yaz spor okulları kayıtları başladı

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:46


Dilovası Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu kayıtları 10 Haziran Pazartesi günü başladı.  28 Haziran Cuma günü sona erecek olan kurs kayıtları için vatandaşlar başvurularını Dilovası Belediyesi Beyaz Masa Servisi, Dilovası Spor Salonu, Diliskelesi Polisan Spor Salonu, Tavşancıl Zabıta Amirliği ve Köyler için Muhtarlıklardan yapabilecek. 70 gün sürecek olan kurslara yaklaşık 1500 öğrencinin katılması bekleniyor.

1500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLECEK

 1 Temmuz Pazartesi başlayacak olan Yaz Spor Okullarında Drama, Bağlama, Değerler Eğitimi, Keman ve Gitar kurslarında ilk defa eğitim verilecek. Ayrıca Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş, Atletizm, Kick Box-Wushu, Masa Tenisi, Hentbol, Çim Hokeyi, Yüzme, Cimnastik, Taekvondo, Boks ve Kodlama Eğitimi branşlarında deneyimli hocalar eşliğinde yaklaşık 1500 öğrenciye eğitim verilecek.

HEDEFİMİZ SPORA DUYULAN İLGİ VE ALAKAYI ARTIRMAK

Yaz spor okullarının çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “ Eğitim - Öğretim yılının bitmesiyle birlikte düzenlenen yaz spor okulları, öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından önem arz ediyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız başarılı olsunlar, spora yönelsinler. Çocuklarımızın, yavrularımızın zamanlarını iyi geçirsinler. Gelecek adına sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak hem de gelecekte spor adına başarılara imza atmaları için yaz spor okullarını düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Amacımız ve gayemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da farklı bir Dilovası meydana getirmek, spora duyulan ilgi ve alakayı artırmaktır.” dedi.

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