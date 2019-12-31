Dilovası'nda yeni yıl öncesi denetim

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi market ve gıda denetimlerini arttırdı. İlçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı ve börek imalathanelerin genel temizliği ve gıdaların son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi ilçe merkezinde gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Yeni yıl öncesinde iş yerlerini sıkı denetime alan ekipler, yapılan denetimlerde satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihlerini ve faaliyet belgelerini kontrol etti.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Zabıta İhtisas Denetim ekipleri yaptıkları denetimde, 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim maddelerince gıdaların ÜRT SKT incelemelerinde çok Sayıda meyve suyu, gazlı içecek zeytin yağı ve pasta kullanımda kulanılan kremalar tespit etmiş olup imhalarını gerçekleştirmişlerdir. İşyerleri hakkında yasal işlemler yapılmıştır.

DENETİMLER SÜRECEK

Dilovası halkının sağlığını korumak için zabıta ekiplerinin denetimlerini kesintisiz devam ettireceğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı bir ortamda girebilmesi için denetimlerimizi ilçe genelinde sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için yapılan denetimlerimizde Zabıta ekiplerimiz tespit ettikleri uygunsuz ürünleri imha etmiş. İşyerleri hakkında da gerekli yasal işlemleri başlatmışlardır. Her şey sağlıklı ve mutlu Bir Dilovası için bu tür denetimler sürecektir." dedi.