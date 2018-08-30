banner366
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.yıl münasebeti sebebiyle Kaymakamlık makamında Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar tebrikleri kabul edildikten sora Belediye meydanı Atatürk anıtı önünde devam etti.

Dilovası'nda Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:37

banner346
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra İlçe Jandarma Personel uzman çavuş Anıl Koçak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Koçak, Türk Ulusunun bu bağımsızlığını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduğuna değindi. Ayrıca Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmayacağı ve bunu gözleyen düşmanlara asla geçit verilmeyeceğini belirten Koçak; “  bugün Milletin bağımsızlık mücadelesinin kaderini çizen, tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos zaferinin 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugünü anlamak dünü öğrenmek ve hatırlamakla mümkündür. Ne mutlu böyle bir zaferin sahibi olan milletin çocuklarına, Ne mutlu ölüme gidenlerin soyuna, Ne mutlu tarihini bilip ecdadını saygıyla ananlara" şeklinde konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.yıl münasebeti sebebiyle düzenlenen kutlama programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Tolta, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Poyrazoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, gaziler, muhtarlar vatandaşlar katıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Diliskelesi Gençlik Derneği 1. Yılını Kutladı Diliskelesi Gençlik Derneği 1. Yılını Kutladı
Darıca Zafer Bayramı’nı Kutladı Darıca Zafer Bayramı’nı Kutladı
Dilovası Şölene Hazırlanıyor Dilovası Şölene Hazırlanıyor
Darıca’da Prestij Cadde Uygulamaları Darıca’da Prestij Cadde Uygulamaları
Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı
‘’Engelsiz Kocaeli Taksiye’’ Engel Yok ‘’Engelsiz Kocaeli Taksiye’’ Engel Yok
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Diliskelesi Gençlik Derneği 1. Yılını Kutladı
Diliskelesi Gençlik Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, kuruluşunun 1. Yılını düzenlenen konserle kutladı.

Haberi Oku