30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.yıl münasebeti sebebiyle düzenlenen kutlama programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Tolta, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Poyrazoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, gaziler, muhtarlar vatandaşlar katıldı.
Dilovası’nda Zafer Bayramı Coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.yıl münasebeti sebebiyle Kaymakamlık makamında Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar tebrikleri kabul edildikten sora Belediye meydanı Atatürk anıtı önünde devam etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.yıl münasebeti sebebiyle düzenlenen kutlama programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Tolta, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Poyrazoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, gaziler, muhtarlar vatandaşlar katıldı.