Dilovası’nda Zafer Bayramı Coşkusu

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra İlçe Jandarma Personel uzman çavuş Anıl Koçak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Koçak, Türk Ulusunun bu bağımsızlığını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduğuna değindi. Ayrıca Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmayacağı ve bunu gözleyen düşmanlara asla geçit verilmeyeceğini belirten Koçak; “ bugün Milletin bağımsızlık mücadelesinin kaderini çizen, tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos zaferinin 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugünü anlamak dünü öğrenmek ve hatırlamakla mümkündür. Ne mutlu böyle bir zaferin sahibi olan milletin çocuklarına, Ne mutlu ölüme gidenlerin soyuna, Ne mutlu tarihini bilip ecdadını saygıyla ananlara" şeklinde konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.yıl münasebeti sebebiyle düzenlenen kutlama programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Tolta, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Poyrazoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, gaziler, muhtarlar vatandaşlar katıldı.