Dilovası’nın araç filosu daha da güçlendi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep ettiği hibe ekskavatör önceki gün Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir göreve gelir gelmez Dilovası’nın ve Belediyenin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunları aktarıp çözüm bulmak için sık sık yaptığı Ankara ziyaretlerinin olumlu sonuçları her geçen gün gelmeye devam ediyor. Başkan Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Murat Kurum’la yaptığı görüşmede ilçenin sorunlarının yanı sıra belediyenin araç filosunda eksik olan ekskavatör talebine olumlu yanıt verilmesinin ardından ekskavatör önceki gün Dilovası’na getirildi.

800 BİN LİRA DEĞERİNDE

Dilovası Belediyesi araç filosuna katılan 800 bin lira değerindeki ekskavatörün tanıtımını yapan Başkan Şayir, şoför koltuğuna oturup deneme sürüşü yaparken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve ekibine teşekkür etmeyi unutmadı.



