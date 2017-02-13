Doğan'a tebrik ziyareti

Beraberindeki meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ı tebrik ziyaretinde bulunan Yılmaz ve Soba, eğitim sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.AK Parti heyetini ağırlayan Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan,eğitime ilgili genel bilgiler verdiği AK Parti heyetine projeksiyon cihazından bir de sunum yaptı.Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Şener Doğan, fotoğrafın atına Gebze'nin iki eğitimini ve çözüm yollarını konuştuklarını yazdı. Ümrani'ye ilçe milli eğitim şube müdürü olarak atanan ve Durak Demirel'in yerine gelen ve göreve gelir gelmez kolları sıvayan Şener Doğan'ın yapacağı çalışmalar kamuoyunda da merakla bekleniyor.