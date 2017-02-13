İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğan'a tebrik ziyareti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Gebze ilçe başkanı Hasan Soba,bir süre önce Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Şener Doğan'ı ziyaret etti.

Doğan'a tebrik ziyareti

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:31

Beraberindeki meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ı tebrik ziyaretinde bulunan Yılmaz ve Soba, eğitim sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.AK Parti heyetini ağırlayan Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan,eğitime ilgili genel bilgiler verdiği AK Parti heyetine projeksiyon cihazından bir de sunum yaptı.Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Şener Doğan, fotoğrafın atına Gebze'nin iki eğitimini ve çözüm yollarını konuştuklarını yazdı. Ümrani'ye ilçe milli eğitim şube müdürü olarak atanan ve Durak Demirel'in yerine gelen ve göreve gelir gelmez kolları sıvayan Şener Doğan'ın yapacağı çalışmalar kamuoyunda da merakla bekleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuSiyasetPolitika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çay Ocağından televizyon çalındı Çay Ocağından televizyon çalındı
Yangına Müdahale Eğitimi Yangına Müdahale Eğitimi
Sizden Gelenler.. Sizden Gelenler..
Dilovası'nda Korkutan Yangın Dilovası'nda Korkutan Yangın
Gebze'de Kaza:8 Yaralı Gebze'de Kaza:8 Yaralı
Gebze'de Büyük Soygun! Gebze'de Büyük Soygun!
Yukarı Çık

Çay Ocağından televizyon çalındı
Gebze Sultan Orhan Mahallesin'de bulunan birinci adres cay evine giren kimliği belirsiz hırsız yada hırsızlar,

Haberi Oku