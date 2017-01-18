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Duraklar park yeri oldu!

Gebze Bölgesi’nde bazı araç sürücülerinin otobüs duraklarına park etmesi vatandaşları bıktırdı.

Duraklar park yeri oldu!

18 Ocak 2017 Çarşamba 10:08

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına şikayette bulunan vatandaşlar, kentin farklı noktalarında çekilen görüntüleri paylaştılar. Gebze’den Darıca’ya, minibüs duraklarını adeta gezen bir okurumuz, her durağına önüne park edilen araçları görüntüledi. Bu sorumsuz parklar nedeniyle yolcuların Minibüs beklerken sıkıntı yaşadıklarını ve yer bulamadıklarını belirten okurumuz, bu nedenle bazı Minibüslerin durağa yanaşamadıklarını, yolcuları fark edemediğini ve bu nedenle yolda kaldıklarını söylediler. Vatandaşlar özellikle Büyükşehir ve İlçe Zabıtalarından, Trafik ekiplerinden duraklarda yapılan bu sorumsuzluğun önüne geçilmesine istediler.

Selçuk Esmer GECAL

 

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