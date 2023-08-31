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Duvarlar ressamlar tarafından renkleniyor

İzmit Gar Köprülü Altgeçidi’nin duvarlarına profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler, vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Duvarlar ressamlar tarafından renkleniyor

31 Ağustos 2023 Perşembe 14:41

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki duvarlara ve diğer mekanlara resim uygulaması gerçekleştiriyor. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması, bu kez D-100 Karayolunun altında bulunan İzmit Gar Köprülü Altgeçidi’nin duvarlarına yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler, bulunduğu bölgeye güzelleştirdi. Kentsel Dönüşüm D
  aire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde bulunan meydan, bulvar, köprü ile caddelerin, ayak ve duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor. 
  Kocaeli genelinde hayata geçirdiği üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımda yol konforunu arttıran büyükşehir belediyesi, "Kocaeli Güzelleşiyor Projesi" çerçevesinde  uyguladığı resim çalışmaları ile şehrin estetiğini de güçlendiriyor. (FK-Y) 


İHA
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