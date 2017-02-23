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Elektrikler Kesilecek..

Gebze ve Darıca ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak... ayrıntılı bilgi haberin detayında mevcuttur.

Elektrikler Kesilecek..

23 Şubat 2017 Perşembe 16:42

24.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Darıca ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Emek Mah., 
24.02.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Piri Reis  Mah., Osman Gazi  Mah., 
24.02.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Piri Reis  Mah., Osman Gazi  Mah., 
25.02.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mustafapaşa Mah., Mevlana Mah., 
25.02.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yavuz Selim  Mah., 
25.02.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Ulus Mah., 
25.02.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 12:00 ile 17:00 arasında Osman Gazi  Mah., 
 Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

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