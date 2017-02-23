Elektrikler Kesilecek..
Gebze ve Darıca ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak... ayrıntılı bilgi haberin detayında mevcuttur.
24.02.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Piri Reis Mah., Osman Gazi Mah.,
24.02.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Piri Reis Mah., Osman Gazi Mah.,
25.02.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mustafapaşa Mah., Mevlana Mah.,
25.02.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yavuz Selim Mah.,
25.02.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Ulus Mah.,
25.02.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 12:00 ile 17:00 arasında Osman Gazi Mah.,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.