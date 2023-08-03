Emin Yılmaz'dan, Hamza Şayir'e sorular!

Başkan Yılmaz, Dilovası Belediyesinin Makina İhtisas OSB'den aldığı şartlı 11 milyon TL'lik hibe ile beraber Dilovası Belediyesi'nin şirket işci ve personelinin aldığı maaşlara neden ek zam yapılmadığını sordu.

Emin Yılmaz ''Kıymetli Dilovası Halkı, Ekonomik kriz Ülkemizde zor günler geçirmemize sebep oluyor. Yüksek Enflasyon hepimizi derinden etkiliyor. Asgari ücret,açlık sınırı rakamlarının altında kaldı. Hal böyle olunca, Dilovası Belediyesi'nin şirket işci ve personelinin aldığı maaşda, Ocak ayı verilen zama göre eridi bitti. Diğer İlçe belediyelerinin (Derince ) vs başkanları personelini enflasyona ezdirmeyerek güncelleme yaptı. Sn.Hamza Şayir siz neden yapmıyorsunuz ?

Yoksa Belediye kasasında para mı kalmadı ?

Sattığınız yerlerin parası nerede ?

2023 yılına devir olan paranın rakamı nedir ?

Bilmek istiyoruz....