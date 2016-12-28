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En Acı Günde Yanınızda!

Doğumdan ölüme kadar hizmet ilkesiyle hareket eden ve iyi günde olduğu gibi kötü gününde de vatandaşın yanında olan Çayırova Belediyesi, cenaze hizmetlerinin tamamını ücretsiz olarak yapıyor.

En Acı Günde Yanınızda!

28 Aralık 2016 Çarşamba 16:32

Uzun yıllardır var olan Çayırova Belediyesi'nin bu hizmeti Türkiye'de pek çok belediye tarafındanda örnek alınmaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi, vatandaşların zor günlerinde de yanında olmaya devam ediyor. Cenaze evi hizmetleri ile 24 saat hizmet sunan belediye, ölüm raporunun alınmasından dini vecibelerin yerine getirilmesine kadar tüm hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

YIL İÇERİSİNDE 372 AİLEYE HİZMET GÖTÜRÜLDÜ

En acılı günlerinde vatandaşları bürokratik işlemlerle uğraşmak durumunda bırakmamak için uzun yıllardır belediye tarafından sürdürülen çalışma Türkiye'de pek çok belediyeye örnek oldu. Vatandaşların Çayırova Belediyesini bilgilendirmesi ile başlayan süreçte ölüm raporu, defin ruhsatı, cenaze evine yemek ve araç tahsisi Çayırova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri cenaze evine giderek 100 kişilik çadır kurarak masa ve sandalye temin ediyor. Çadır içerisinde sınırsız çay servisi yapan ekipler 100 kişilik yemek ikramında bulunuyor. 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veren Çayırova Belediyesi yıl içerisinde 372 aileye cenaze evi hizmeti sundu.

 

 

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